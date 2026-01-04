В Азербайджане завтра ожидается гололед

Завтра некоторые дороги в Азербайджане покроются льдом.

Об этом Report сообщили в Национальной гидрометеорологической службе.

В сообщении говорится, что в связи с морозной погодой в ночь на 5 января на некоторых горных участках дорог ожидается образование гололеда.