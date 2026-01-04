Ильхам Алиев WUF13 Операция США в Венесуэле мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    В Азербайджане завтра ожидается гололед

    Экология
    • 04 января, 2026
    • 13:39
    Завтра некоторые дороги в Азербайджане покроются льдом.

    Об этом Report сообщили в Национальной гидрометеорологической службе.

    В сообщении говорится, что в связи с морозной погодой в ночь на 5 января на некоторых горных участках дорог ожидается образование гололеда.

    гололед Азербайджан
    Azərbaycanın avtomobil yollarındakı vəziyyət açıqlanıb

    Лента новостей