В Азербайджане завтра ожидается гололед
Экология
- 04 января, 2026
- 13:39
Завтра некоторые дороги в Азербайджане покроются льдом.
Об этом Report сообщили в Национальной гидрометеорологической службе.
В сообщении говорится, что в связи с морозной погодой в ночь на 5 января на некоторых горных участках дорог ожидается образование гололеда.
Последние новости
14:46
Фото
В Сумгайыте произошло цепное ДТП с участием шести автомобилейПроисшествия
14:44
В Германии сообщили о поджоге электростанции в Берлине левой группировкойДругие страны
14:32
Глава МИД Ирана: Мы заинтересованы в укреплении политических и экономических отношений с АзербайджаномВ регионе
14:26
SpaceX вывела на орбиту группу десятки интернет-спутников StarlinkДругие страны
14:09
Зеленский ввел санкции против 95 физических и 70 юридических лиц РФДругие страны
13:54
ГУДП призвало водителей к бдительности на дорогахПроисшествия
13:41
"Челси" планирует трансфер 25-летнего итальянца Сандро ТоналиФутбол
13:39
В Азербайджане завтра ожидается гололедЭкология
13:23