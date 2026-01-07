Ильхам Алиев WUF13 Операция США в Венесуэле мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 Операция США в Венесуэле мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    В Сальяне девять человек пострадали при столкновении микроавтобуса и легковушки

    Происшествия
    • 07 января, 2026
    • 22:13
    В Сальяне девять человек пострадали при столкновении микроавтобуса и легковушки

    В Сальяне девять человек пострадали в дорожно-транспортном происшествии.

    Как сообщает аранское бюро Report, на проспекте Х.Р.Улутюрка столкнулись микроавтобус и легковой автомобиль "Лада".

    В результате инцидента травмы различной степени тяжести получили местные жители Гусейнов Роял Октай оглу (водитель микроавтобуса, 1997 г.р.), Аббасова Зейнаб Абсалам гызы (1974), Самедова Рухия (1976), Агаева Сехрана Махмуд гызы (1970), Исмаилова Гюльджаннат Бахтияр гызы (1989), Бабаев Агабаба Сейран оглу (1998), Саид Гасымов (2006), Алиев Амрах Фархад оглу (1998) и Гафаров Новруз Сурхай оглу (1997).

    Пострадавшие госпитализированы в Сальянскую районную центральную больницу.

    По факту ведется расследование.

    Сальянский район ДТП пострадавшие
    Salyanda mikroavtobus minik avtomobili ilə toqquşub, doqquz nəfər xəsarət alıb

    Последние новости

    22:24

    В тренерском штабе "Нефтчи" произведены новые назначения

    Футбол
    22:15

    Гутерриш обсудил с постпредом Венесуэлы при ООН ситуацию в стране

    Другие страны
    22:13

    В Сальяне девять человек пострадали при столкновении микроавтобуса и легковушки

    Происшествия
    22:01
    Фото
    Видео

    Лейла Алиева стала гостем проекта Kənd Həyatı в Гусаре

    Внутренняя политика
    21:53

    Белый дом: Экипаж танкера Marinera предстанет перед судом за нарушение санкций США

    Другие страны
    21:44

    Кошта: Никаких решений по Дании и Гренландии без их согласия быть не может

    Другие страны
    21:38

    Зеленский: Надеемся на поддержку Кипра для ускорения вступления Украины в ЕС

    Другие страны
    21:26

    В Иране при столкновениях демонстрантов с полицией двое погибли, еще 30 ранены

    В регионе
    21:07

    США начали продажу венесуэльской нефти на мировом рынке

    Другие страны
    Лента новостей