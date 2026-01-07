İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Venesuelada əməliyyat
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Venesuelada əməliyyat

    Salyanda mikroavtobus minik avtomobili ilə toqquşub, doqquz nəfər xəsarət alıb

    Hadisə
    • 07 yanvar, 2026
    • 21:56
    Salyanda mikroavtobus minik avtomobili ilə toqquşub, doqquz nəfər xəsarət alıb

    Salyanda baş verən yol qəzasında bir neçə nəfər xəsarət alıb.

    "Report"un Aran bürosunun məlumatına görə, hadisə şəhərin X.R.Ulutürk prospektində qeydə alınıb.

    Belə ki, sərnişin daşıyan mikroavtobusla "Jiquli" markalı avtomobil toqquşub. İlkin məlumata görə, qəza nəticəsində doqquz nəfər xəsarət alıb.

    Xəsarət alanlar - rayon sakinləri, mikroavtobusun sürücüsü, 1997-ci il təvəllüdlü Hüseynov Röyal Oktay oğlu, 1974-cü il təvəllüdlü Abbasova Zeynəb Absalam qızı, 1976-cı il təvəllüdlü Səmədova Ruhiyyə, 1970-ci il təvəllüdlü Ağayeva Sehranə Mahmud qızı, 1989-cu il təvəllüdlü İsmayılova Gülcənnət Bəxtiyar qızı, 1998-ci il təvəllüdlü Babayev Ağababa Seyran oğlu, 2006-cı il təvəllüdlü Səid Qasımov, 1998-ci il təvəllüdlü Əliyev Əmrah Fərhad oğlu və 1997-ci il təvəllüdlü Qafarov Novruz Surxay oğlu Salyan Rayon Mərkəzi Xəstəxanasına yerləşdirilib.

    Faktla bağlı araşdırma aparılır.

    Salyan Yol qəzası mikroavtobus
    В Сальяне девять человек пострадали при столкновении микроавтобуса и легковушки

    Son xəbərlər

    22:23
    Foto

    Duman səbəbindən Bakının bir sıra yollarında sürət həddi endirilib

    İnfrastruktur
    22:15

    "Neftçi"nin məşqçilər heyətinə yeni təyinatlar olub

    Futbol
    22:11

    Zelenski: Ukraynanın Aİ-yə qoşulmasının sürətləndirilməsi üçün Kiprin dəstəyinə ümid edirik

    Digər ölkələr
    21:56

    Salyanda mikroavtobus minik avtomobili ilə toqquşub, doqquz nəfər xəsarət alıb

    Hadisə
    21:51
    Foto
    Video

    Leyla Əliyeva Qusarda "Kənd Həyatı" layihəsinin qonağı olub

    Daxili siyasət
    21:46

    Quterreş: Venesuelanın təbii sərvətləri ölkə xalqına məxsusdur

    Digər ölkələr
    21:37

    ABŞ dünya bazarında Venesuela neftinin satışına başlayıb

    Digər ölkələr
    21:36

    Norveçli futbolçu "Beşiktaş"dan ayrılıb

    Futbol
    21:14
    Foto

    ACF tərəfindən ötən il ərzində ölkə üzrə 80 idman zalına ümumilikdə 6000-dək tatami təhvil verilib

    Fərdi
    Bütün Xəbər Lenti