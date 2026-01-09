NYT: Трамп не собирается помиловать Мадуро
- 09 января, 2026
- 01:25
Президент США Дональд Трамп не собирается подписывать помилование для экс-президента Венесуэлы Николаса Мадуро.
Как передает Report, об этом сообщает газета The New York Times (NYT).
Издание указывает, что в ходе интервью с главой Белого дома журналисты газеты спросили о помиловании ряда обвиняемых в США, в том числе и Мадуро. Трамп, отмечает The New York Times, "дал понять, что у него нет намерения помиловать" озвученных ему людей.
