NYT: Трамп не собирается помиловать Мадуро

Президент США Дональд Трамп не собирается подписывать помилование для экс-президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

Как передает Report, об этом сообщает газета The New York Times (NYT).

Издание указывает, что в ходе интервью с главой Белого дома журналисты газеты спросили о помиловании ряда обвиняемых в США, в том числе и Мадуро. Трамп, отмечает The New York Times, "дал понять, что у него нет намерения помиловать" озвученных ему людей.