    Лидеры евротройки обсудили ситуацию в Иране

    • 09 января, 2026
    • 21:39
    Лидеры евротройки обсудили ситуацию в Иране

    Лидеры Великобритании, Франции и Германии Кир Стармер, Эмманюэль Макрон и Фрдирих Мерц провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили ситуацию в Иране и меры совместной координации.

    Как передает Report, об этом сообщили в пресс-службе британского правительства.

    Согласно информации, разговор состоялся после встречи "коалиции желающих" в Париже, на которой лидеры подтвердили единство в поддержке Украины.

    Стороны также подчеркнули необходимость тесной координации по мере развития событий в Иране, Стармер выразил "поддержку тем, кто воспользовался своим правом на мирный протест".

