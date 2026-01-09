Лидеры евротройки обсудили ситуацию в Иране
- 09 января, 2026
- 21:39
Лидеры Великобритании, Франции и Германии Кир Стармер, Эмманюэль Макрон и Фрдирих Мерц провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили ситуацию в Иране и меры совместной координации.
Как передает Report, об этом сообщили в пресс-службе британского правительства.
Согласно информации, разговор состоялся после встречи "коалиции желающих" в Париже, на которой лидеры подтвердили единство в поддержке Украины.
Стороны также подчеркнули необходимость тесной координации по мере развития событий в Иране, Стармер выразил "поддержку тем, кто воспользовался своим правом на мирный протест".
