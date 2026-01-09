İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Venesuelada əməliyyat İranda etirazlar
    "Avropa üçlüyü"nün liderləri İrandakı vəziyyəti müzakirə ediblər

    • 09 yanvar, 2026
    • 22:27
    Avropa üçlüyünün liderləri İrandakı vəziyyəti müzakirə ediblər

    Böyük Britaniya, Fransa və Almaniya liderləri Kir Starmer, Emmanuel Makron və Fridrix Merts telefon danışığı keçiriblər və bu zaman İrandakı vəziyyətin birgə koordinasiya tədbirlərini müzakirə ediblər.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Böyük Britaniya hökumətinin mətbuat xidməti məlumat yayıb.

    Məlumata əsasən, danışıq Parisdə "istəklilər koalisiyası"nın görüşündən sonra baş tutub.

    Tərəflər İrandakı hadisələrin inkişafı ilə əlaqədar sıx koordinasiyanın vacibliyini vurğulayıblar. Starmer dinc etiraz hüququndan istifadə edənlərə dəstəyini ifadə edib.

    İranda vəziyyət "Avropa üçlüyü" Kir Starmer Emmanuel Makron Fridrix Merts
    Лидеры евротройки обсудили ситуацию в Иране

