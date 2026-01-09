Tramp Maduronu əfv etmək niyyətində deyil
Digər ölkələr
09 yanvar, 2026
- 02:12
ABŞ Prezidenti Donald Trampın keçmiş Venesuela Prezidenti Nikolas Maduro üçün əfv sərəncamı imzalamaq niyyəti yoxdur.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə "The New York Times" (NYT) qəzeti məlumat yayıb.
Qəzet qeyd edib ki, Ağ Ev rəhbəri ilə müsahibə zamanı qəzetin müxbirləri Maduro da daxil olmaqla ABŞ-da bir sıra təqsirləndirilən şəxslərin əfvi barədə soruşublar.
Tramp adları çəkilən şəxsləri əfv etmək niyyətində olmadığını açıq şəkildə bildirib.
