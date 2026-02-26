Kolumbiyada vulkan püskürməsi fonunda lokal təxliyəyə başlanılıb
Digər ölkələr
- 26 fevral, 2026
- 08:33
Kolumbiyanın şimal-qərbində güclü vulkan püskürməsi nəticəsində göyə nəhəng alov sütunu yüksəlib.
"Report" bu barədə yerli KİV-ə istinadən xəbər verir.
Məlumata görə, hadisə yerinin yaxınlığında Siete-Vueltas kəndi, həbsxana və təmizləyici qurğular yerləşir. Sosial şəbəkələrdəki şahidlərin bildirdiyinə görə, püskürmə yerindən bir neçə kilometr uzaqlıqda torpaqda nəhəng çatlar və asfaltdakı yarıqlar aşkar edilib.
Hazırda ölənlər və xəsarət alanlar barədə dəqiq məlumat yoxdur, lakin yerli hakimiyyət orqanları əhalini təcili şəkildə təxliyə edir.
Son xəbərlər
09:07
Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (26.02.2026)Maliyyə
09:06
Avropa Liqasında 1/8 finala çıxacaq komandalar müəyyənləşirFutbol
09:00
Beynəlxalq terror təşkilatları ilə əlaqəli və terrorçuluğu maliyyələşdirmədə təqsirləndirilən dəstə üzvlərinin məhkəməsi başlayıbHadisə
08:56
Rubio: ABŞ raket proqramının İranla danışıqlara daxil edilməsində israrlıdırDigər ölkələr
08:55
Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (26.02.2026)Maliyyə
08:46
Berlində Azərbaycanla Almaniya arasındakı münasibətlərin mövcud vəziyyəti müzakirə olunubXarici siyasət
08:43
Foto
Daşkənddə Xocalı soyqırımının qurbanları anılıbXarici siyasət
08:33
Kolumbiyada vulkan püskürməsi fonunda lokal təxliyəyə başlanılıbDigər ölkələr
08:12