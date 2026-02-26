İlham Əliyev Ümumdünya Şəhərsalma Forumu (WUF13) Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Xocalı soyqırımı
    Digər ölkələr
    • 26 fevral, 2026
    • 08:33
    Kolumbiyada vulkan püskürməsi fonunda lokal təxliyəyə başlanılıb

    Kolumbiyanın şimal-qərbində güclü vulkan püskürməsi nəticəsində göyə nəhəng alov sütunu yüksəlib.

    "Report" bu barədə yerli KİV-ə istinadən xəbər verir.

    Məlumata görə, hadisə yerinin yaxınlığında Siete-Vueltas kəndi, həbsxana və təmizləyici qurğular yerləşir. Sosial şəbəkələrdəki şahidlərin bildirdiyinə görə, püskürmə yerindən bir neçə kilometr uzaqlıqda torpaqda nəhəng çatlar və asfaltdakı yarıqlar aşkar edilib.

    Hazırda ölənlər və xəsarət alanlar barədə dəqiq məlumat yoxdur, lakin yerli hakimiyyət orqanları əhalini təcili şəkildə təxliyə edir.

    Kolumbiya vulkan püskürmə
    Video
    В Колумбии начали локальную эвакуацию после извержения грязевого вулкана

