    В Колумбии начали локальную эвакуацию на фоне извержения грязевого вулкана

    Другие страны
    • 26 февраля, 2026
    • 07:53
    Гигантский столб огня поднялся в небо из-за мощнейшего извержения вулкана в муниципалитете Сан-Хуан-де-Ураба на северо-западе Колумбии.

    Об этом Report сообщает со ссылкой на местные СМИ.

    Согласно информации, рядом с местом ЧП находится деревня Сьете-Вуэльтас, тюрьма и очистные сооружения. Очевидцы в соцсетях утверждают, что за несколько километров от места извержения они обнаружили внушительные разломы в земле и потрескавшийся асфальт.

    В данный момент точной информации о погибших и пострадавших нет, но местные власти экстренно эвакуируют население.

    Kolumbiyada vulkan püskürməsi fonunda lokal təxliyəyə başlanılıb

