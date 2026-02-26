В Колумбии начали локальную эвакуацию на фоне извержения грязевого вулкана

Гигантский столб огня поднялся в небо из-за мощнейшего извержения вулкана в муниципалитете Сан-Хуан-де-Ураба на северо-западе Колумбии.

Об этом Report сообщает со ссылкой на местные СМИ.

Согласно информации, рядом с местом ЧП находится деревня Сьете-Вуэльтас, тюрьма и очистные сооружения. Очевидцы в соцсетях утверждают, что за несколько километров от места извержения они обнаружили внушительные разломы в земле и потрескавшийся асфальт.

В данный момент точной информации о погибших и пострадавших нет, но местные власти экстренно эвакуируют население.