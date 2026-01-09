В Гядабейе в ДТП с грузовиком погиб человек
Происшествия
- 09 января, 2026
- 21:42
В Гядабейе произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом.
Как сообщает западное бюро Report, в результате столкновения грузовика "КамАЗ" и легковушки Mercedes скончалась Самира Мамедова (1969 г.р.).
В аварии также травмы различной степени тяжести получил Фурган Мамедов (1991), он госпитализирован.
По факту начато расследование.
