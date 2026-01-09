Ильхам Алиев WUF13 Операция США в Венесуэле мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Протесты в Иране
    Ильхам Алиев WUF13 Операция США в Венесуэле мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Протесты в Иране

    В Гядабейе в ДТП с грузовиком погиб человек

    Происшествия
    • 09 января, 2026
    • 21:42
    В Гядабейе в ДТП с грузовиком погиб человек

    В Гядабейе произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом.

    Как сообщает западное бюро Report, в результате столкновения грузовика "КамАЗ" и легковушки Mercedes скончалась Самира Мамедова (1969 г.р.).

    В аварии также травмы различной степени тяжести получил Фурган Мамедов (1991), он госпитализирован.

    По факту начато расследование.

    Гядабейский район ДТП погибшие
    Gədəbəydə qəza olub, ölən və yaralanan var

    Последние новости

    22:26

    Дюжаррик: ООН внимательно следит за событиями в Иране

    В регионе
    22:09

    Замглавы МИД Армении и Ирана обсудили "Маршрут Трампа"

    В регионе
    21:48
    Фото

    В торговом центре "Кидобани" в Тбилиси возник пожар

    В регионе
    21:42

    В Гядабейе в ДТП с грузовиком погиб человек

    Происшествия
    21:39

    Лидеры евротройки обсудили ситуацию в Иране

    Другие страны
    21:28

    В чемпионате Азербайджане завершились соревнования по греко-римской борьбе

    Индивидуальные
    21:11

    Страны ЕС проголосовали за соглашение о свободной торговле с MERCOSUR

    Другие страны
    20:52

    В Сумгайыте изъяли почти 13 кг наркотиков

    Происшествия
    20:37

    Реза Пехлеви призвал Трампа быть готовым вмешаться в ситуацию в Иране

    В регионе
    Лента новостей