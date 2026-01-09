İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Venesuelada əməliyyat İranda etirazlar
    Hadisə
    • 09 yanvar, 2026
    • 21:38
    Gədəbəydə qəza olub, ölən və yaralanan var

    Gədəbəydə ölümlə nəticələnən yol-nəqliyyat hadisəsi baş verib.

    "Report"un Qərb bürosunun məlumatına görə, "KamAZ" markalı yük maşını ilə "Mercedes" markalı minik avtomobil toqquşub.

    Qəza nəticəsində 1969-cu il təvəllüdlü Samirə Məmmədova aldığı xəsarətdən dünyasını dəyişib.

    Daha bir nəfər - 1991-ci il təvəllüdlü Fürqan Məmmədov isə müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri alıb və xəstəxanaya yerləşdirilib.

    Faktla bağlı araşdırma aparılır.

    В Гядабейе при столкновении двух автомобилей погиб человек

