Gədəbəydə qəza olub, ölən və yaralanan var
Hadisə
- 09 yanvar, 2026
- 21:38
Gədəbəydə ölümlə nəticələnən yol-nəqliyyat hadisəsi baş verib.
"Report"un Qərb bürosunun məlumatına görə, "KamAZ" markalı yük maşını ilə "Mercedes" markalı minik avtomobil toqquşub.
Qəza nəticəsində 1969-cu il təvəllüdlü Samirə Məmmədova aldığı xəsarətdən dünyasını dəyişib.
Daha bir nəfər - 1991-ci il təvəllüdlü Fürqan Məmmədov isə müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri alıb və xəstəxanaya yerləşdirilib.
Faktla bağlı araşdırma aparılır.
