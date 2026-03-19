    Bakının bir sıra yollarında nəqliyyatın sıxlığı müşahidə olunur.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Nəqliyyatı İntellektual İdarəetmə Mərkəzi (NİİM) məlumat yayıb.

    Hazırda yollardakı vəziyyət:

    1. Heydər Əliyev prospekti, əsas yol, mərkəz istiqamətində;

    2. 1-ci Göl kənarı yolu, Ziya Bünyadov prospekti istiqamətində;

    3. Ziya Bünyadov prospekti, Müzəffər Nərimanov küçəsi ilə kəsişmədən "20 Yanvar" metro stansiyası istiqamətində;

    4. Bakı-Sumqayıt şosesi, "20 Yanvar" metro stansiyası istiqamətində;

    5. Tbilisi prospekti, "20 Yanvar" metro stansiyasından mərkəz istiqamətində;

    6. 8 Noyabr prospekti, Süleyman Əhmədov küçəsi ilə kəsişmədən mərkəz istiqamətində;

    7. Binəqədi şosesi, "Azadlıq prospekti" metro stansiyası istiqamətində;

    8. Sabunçu-Zabrat şosesi, "Koroğlu" metro stansiyası istiqamətində sıxlıq müşahidə olunur.

    На ряде улиц и проспектов Баку затруднено движение

