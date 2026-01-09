В торговом центре "Кидобани" в Тбилиси возник пожар.

Как сообщает местное бюро Report, об этом сообщили в Службе по чрезвычайными ситуациями МВД Грузии.

Согласно информации, пожар начался в одном из магазинов, функционирующих в ТЦ.

На место происшествия прибыли пожарные и спасательные бригады. В настоящее время работа по тушению пожара продолжается.

Информация о пострадавших не поступала.