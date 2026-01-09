Ильхам Алиев WUF13 Операция США в Венесуэле мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Протесты в Иране
    Ильхам Алиев WUF13 Операция США в Венесуэле мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Протесты в Иране

    В торговом центре "Кидобани" в Тбилиси возник пожар

    В регионе
    • 09 января, 2026
    • 21:48
    В торговом центре Кидобани в Тбилиси возник пожар

    В торговом центре "Кидобани" в Тбилиси возник пожар.

    Как сообщает местное бюро Report, об этом сообщили в Службе по чрезвычайными ситуациями МВД Грузии.

    Согласно информации, пожар начался в одном из магазинов, функционирующих в ТЦ.

    На место происшествия прибыли пожарные и спасательные бригады. В настоящее время работа по тушению пожара продолжается.

    Информация о пострадавших не поступала.

    пожар Тбилиси
    Фото
    Tbilisidə "Kidobani" ticarət mərkəzində baş verən yanğın söndürülüb - YENİLƏNİB

    Последние новости

    22:26

    Дюжаррик: ООН внимательно следит за событиями в Иране

    В регионе
    22:09

    Замглавы МИД Армении и Ирана обсудили "Маршрут Трампа"

    В регионе
    21:48
    Фото

    В торговом центре "Кидобани" в Тбилиси возник пожар

    В регионе
    21:42

    В Гядабейе в ДТП с грузовиком погиб человек

    Происшествия
    21:39

    Лидеры евротройки обсудили ситуацию в Иране

    Другие страны
    21:28

    В чемпионате Азербайджане завершились соревнования по греко-римской борьбе

    Индивидуальные
    21:11

    Страны ЕС проголосовали за соглашение о свободной торговле с MERCOSUR

    Другие страны
    20:52

    В Сумгайыте изъяли почти 13 кг наркотиков

    Происшествия
    20:37

    Реза Пехлеви призвал Трампа быть готовым вмешаться в ситуацию в Иране

    В регионе
    Лента новостей