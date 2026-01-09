İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Venesuelada əməliyyat İranda etirazlar
    Tbilisidə "Kidobani" ticarət mərkəzində yanğın baş verib

    Region
    • 09 yanvar, 2026
    • 21:32
    Tbilisidə Kidobani ticarət mərkəzində yanğın baş verib

    Tbilisi şəhərində yerləşən "Kidobani" ticarət mərkəzində yanğın qeydə alınıb.

    "Report"un yerli bürosu xəbər verir ki, bu barədə Gürcüstan Daxili İşlər Nazirliyinin Fövqəladə Halların İdarə Edilməsi Xidməti məlumat yayıb.

    Məlumata görə, yanğın ticarət mərkəzində fəaliyyət göstərən mağazalardan birində başlayıb.

    Hadisə yerinə operativ şəkildə yanğınsöndürmə və xilasetmə briqadaları cəlb olunub.

    Hazırda yanğının söndürülməsi və ərazidə təhlükəsizlik tədbirlərinin görülməsi istiqamətində işlər davam etdirilir.

    Xəsarət alanlar barədə məlumat yoxdur.

    В торговом центре "Кидобани" в Тбилиси возник пожар

