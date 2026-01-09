СМИ: Военные Дании обязаны сразу же открывать огонь в случае вторжения

Военнослужащие Дании обязаны открыть огонь без предупреждения и без дополнительных приказов командования в случае вторжения на территорию страны.

Как передает Report, об этом сообщила газета Berlingske со ссылкой на приказ 1952 года.

"Вступить в бой, не дожидаясь и не запрашивая приказов", - привела газета отрывок из приказа.

Министерство обороны страны подтвердило газете информацию о продолжении действия распоряжения, что означает, что солдатам ВС Дании в Гренландии пришлось бы открыть огонь в случае нападения американских войск.