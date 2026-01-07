Ильхам Алиев WUF13 Операция США в Венесуэле мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Лейла Алиева стала гостем проекта Kənd Həyatı в Гусаре

    Внутренняя политика
    • 07 января, 2026
    • 22:01
    Лейла Алиева стала гостем проекта Kənd Həyatı в Гусаре

    Вице-президент Фонда Гейдара Алиева, учредитель и руководитель Общественного объединения IDEA Лейла Алиева в первые дни нового года посетила Гусарский район.

    Как сообщает Report, в рамках поездки Лейла Алиева побывала в гостях у семьи Рамихановых, проживающей в селе Гиль Гусарского района, и приняла участие в съемках нового выпуска проекта Kənd Həyatı (Country Life Vlog).

    Во время съемок Лейла Алиева вместе с членами семьи участвовала в процессе приготовления цкана - одного из известных национальных блюд, характерных для данного региона. Она подробно ознакомилась с сельским образом жизни и традициями национальной кухни, присущими северному региону нашей страны.

    Лейла Алиева выразила благодарность семье Рамихановых за проделанную работу по популяризации богатой кулинарной культуры Азербайджана, продвижению нашей страны и формированию к ней любви в различных странах мира, а также пожелала успехов их значимому проекту.

    Отметим, что YouTube-канал Kənd Həyatı насчитывает свыше 8 млн подписчиков и около 3 млрд просмотров. Видео семьи Рамихановых, завоевавшей широкую популярность благодаря публикациям, отражающим образцы национальной кухни и сельскую жизнь, с интересом воспринимаются широкой зрительской аудиторией не только в Азербайджане, но и в различных странах мира.

