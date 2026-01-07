Белый дом: Экипаж танкера Marinera предстанет перед судом за нарушение санкций США

Команда танкера Marinera предстанет перед судом за нарушение санкций США в отношении венесуэльской нефти.

Как передает Report, об этом в ходе своего выступления заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.

Она отметила, что судно является частью "теневого флота" Венесуэлы.

На вопрос журналиста о военной активности в Гренландии Ливитт ответила, что контроль над Арктическим регионом - гарантия того, что Китай и Россия "не смогут продолжать свою агрессию в этом регионе".

Ранее США взяли под контроль в Северной Атлантике вблизи Великобритании нефтяной танкер Marinera. Судно, сменившее название с Bella 1 на Marinera, в прошлом месяце подверглось преследованию со стороны Береговой охраны США у берегов Венесуэлы.