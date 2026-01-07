Ильхам Алиев WUF13 Операция США в Венесуэле мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Зеленский: Надеемся на поддержку Кипра для ускорения вступления Украины в ЕС

    • 07 января, 2026
    • 21:38
    Зеленский: Надеемся на поддержку Кипра для ускорения вступления Украины в ЕС

    Президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду, что Кипр в период своего председательства в ЕС поможет Киеву на пути к евроинтеграции.

    Как сообщает Report со ссылкой на украинские СМИ, об этом он сказал на церемонии открытия председательства Кипра в Совете Евросоюза в Никосии.

    "Мы надеемся на поддержку Кипра для ускорения вступления Украины в ЕС", - отметил Зеленский.

    По его словам, переговоры Украины с европейскими партнерами и США достигли нового рубежа и российско-украинская война может завершиться во время председательства Кипра в Совете ЕС.

    Зеленский подчеркнул необходимость усиления санкций против РФ и продолжение поддержки Украины.

    "Новый пакет готовится, много шагов предпринимается, чтобы нанести удар по теневому флоту России", - отметил украинский лидер.

    Zelenski: Ukraynanın Aİ-yə qoşulmasının sürətləndirilməsi üçün Kiprin dəstəyinə ümid edirik

