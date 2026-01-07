Гутерриш обсудил с постпредом Венесуэлы при ООН ситуацию в стране

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш встретился с постоянным представителем Венесуэлы при организации Самуэлем Монкадой.

Как сообщает американское бюро Report, об этом журналистам заявил представитель генсека всемирной организации Стефан Дюжаррик.

Он отметил, что в ходе встречи обсуждалась текущая ситуация в Венесуэле и процессы в регионе. Гутерриш сообщил собеседнику позицию ООН относительно военных шагов США в Венесуэле, подчеркнув важность предотвращения эскалации.

Генсек ООН также заявил о готовности стать посредником для поддержки возможного инклюзивного национального диалога в Венесуэле.

Гутерриш отметил, что природные ресурсы Венесуэлы принадлежат народу этой страны, и любые меры безопасности, предпринимаемые морскими силами, должны соответствовать международному праву.