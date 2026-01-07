Ильхам Алиев WUF13 Операция США в Венесуэле мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    • 07 января, 2026
    • 22:15
    Гутерриш обсудил с постпредом Венесуэлы при ООН ситуацию в стране

    Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш встретился с постоянным представителем Венесуэлы при организации Самуэлем Монкадой.

    Как сообщает американское бюро Report, об этом журналистам заявил представитель генсека всемирной организации Стефан Дюжаррик.

    Он отметил, что в ходе встречи обсуждалась текущая ситуация в Венесуэле и процессы в регионе. Гутерриш сообщил собеседнику позицию ООН относительно военных шагов США в Венесуэле, подчеркнув важность предотвращения эскалации.

    Генсек ООН также заявил о готовности стать посредником для поддержки возможного инклюзивного национального диалога в Венесуэле.

    Гутерриш отметил, что природные ресурсы Венесуэлы принадлежат народу этой страны, и любые меры безопасности, предпринимаемые морскими силами, должны соответствовать международному праву.

