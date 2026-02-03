В Национальном олимпийском комитете состоялась церемония награждения

В административном здании Национального олимпийского комитета (НОК) состоялась церемония награждения школьников, добившихся высоких результатов на республиканских и международных спортивных соревнованиях в 2025 году.

Как передает Report, в мероприятии приняли участие вице-президенты НОК Чингиз Гусейнзаде и олимпийская чемпионка Земфира Мефтахетдинова, заместитель руководителя Управления образования города Баку Анар Гадималиев, заведующая сектором организации внешкольной деятельности Гюнай Гурбанова и его сотрудники, члены Комиссии атлетов, олимпийские призеры, показавшие высокие результаты школьники, а также директора соответствующих школ.

В своем выступлении Ч.Гусейнзаде подчеркнул, что достижения учащихся имеют важное значение для будущего азербайджанского спорта, а также отметил особую роль спорта в формировании здорового образа жизни молодежи и укреплении патриотического духа.

А.Гадималиев, в свою очередь, особо отметил роль внешкольной деятельности и учителей в повышении интереса школьников к занятиям спортом.

В завершение мероприятия 30 школьникам, добившимся успехов на республиканских и международных спортивных соревнованиях в 2025 году, были вручены плакеты и подарки.