Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Великое возвращение в Карабах День молодежи Азербайджана
    Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Великое возвращение в Карабах День молодежи Азербайджана

    Сербия выразила протест против встречи оборонных ведомств Албании, Хорватии и Косово

    Другие страны
    • 03 февраля, 2026
    • 22:20
    Сербия выразила протест против встречи оборонных ведомств Албании, Хорватии и Косово

    Сотрудничество в сфере обороны между Албанией, Хорватией и Приштиной является деятельностью, которая напрямую ставит под угрозу стабильность в регионе Западных Балкан.

    Как сообщает балканское бюро Report, об этом заявило сегодня Управление правительства Сербии по делам Косово, комментируя трехстороннюю встречу представителей оборонных структур Албании, Хорватии и Косово, состоявшуюся в Приштине (ряд государств, в том числе Азербайджан, не признает независимость Косово – ред.).

    Согласно информации, распространенной косовской стороной, встреча в Приштине прошла в рамках реализации трехстороннего Совместного заявления, подписанного в 2025 году.

    В сообщении отмечается, что в ходе встречи состоялся обмен мнениями по вопросам развития сотрудничества, укрепления взаимной совместимости между оборонными промышленностями, а также обсуждение хода выполнения заявления.

    "В заявлении определены четыре основных направления трехстороннего сотрудничества: содействие развитию оборонных возможностей и сотрудничества в сфере оборонной промышленности, повышение интероперабельности посредством образования и совместных учений, противодействие гибридным угрозам и укрепление устойчивости, а также последовательная поддержка евроатлантической интеграции. В целом усиление трехстороннего сотрудничества направлено на повышение безопасности и стабильности в Юго-Восточной Европе", - подчеркивается в сообщении.

    Это, в свою очередь, вызвало резкую реакцию Управления правительства Сербии по делам Косово. Ведомство заявило, что данное сотрудничество представляет собой прямую угрозу стабильности в регионе Западных Балкан.

    "Поскольку очевидно, что это сотрудничество продиктовано не экономическими интересами и не необходимостью содействовать региональному благополучию, а, напротив, носит деструктивный характер", - говорится в заявлении. В управлении также добавили, что Сербия является очевидной целью этого трехстороннего пакта.

    Сербия Хорватия Албания Приштина
    Rəsmi Belqrad Albaniya, Xorvatiya və Kosovonun müdafiə qurumlarının görüşünə etiraz edib
    Ты - Король

    Последние новости

    23:44

    Walmart впервые достигла капитализации в $1 трлн

    Другие страны
    23:25

    Эстонские власти задержали контейнеровоз по пути в РФ

    Другие страны
    23:17

    WSJ: Иранские катера приблизились к танкеру США в Ормузском проливе

    Другие страны
    23:07

    СМИ: На западе Ливии боевики убили сына Муаммара Каддафи

    Другие страны
    23:02

    Эрдоган обсудил с саудовским принцем ситуацию в Газе, Йемене и Восточной Африке

    Другие страны
    22:48

    В Вашингтоне проходит встреча президентов США и Колумбии

    Другие страны
    22:41

    США подтвердили участие Уиткоффа и Кушнера в предстоящих переговорах РФ и Украины

    Другие
    22:35

    Белый дом: Переговоры США и Ирана в силе, несмотря на инцидент с беспилотником

    Другие страны
    22:31

    Эрдоган: Территориальная целостность Сирии должна быть сохранена

    Другие страны
    Лента новостей