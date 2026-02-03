Сербия выразила протест против встречи оборонных ведомств Албании, Хорватии и Косово

Сотрудничество в сфере обороны между Албанией, Хорватией и Приштиной является деятельностью, которая напрямую ставит под угрозу стабильность в регионе Западных Балкан.

Как сообщает балканское бюро Report, об этом заявило сегодня Управление правительства Сербии по делам Косово, комментируя трехстороннюю встречу представителей оборонных структур Албании, Хорватии и Косово, состоявшуюся в Приштине (ряд государств, в том числе Азербайджан, не признает независимость Косово – ред.).

Согласно информации, распространенной косовской стороной, встреча в Приштине прошла в рамках реализации трехстороннего Совместного заявления, подписанного в 2025 году.

В сообщении отмечается, что в ходе встречи состоялся обмен мнениями по вопросам развития сотрудничества, укрепления взаимной совместимости между оборонными промышленностями, а также обсуждение хода выполнения заявления.

"В заявлении определены четыре основных направления трехстороннего сотрудничества: содействие развитию оборонных возможностей и сотрудничества в сфере оборонной промышленности, повышение интероперабельности посредством образования и совместных учений, противодействие гибридным угрозам и укрепление устойчивости, а также последовательная поддержка евроатлантической интеграции. В целом усиление трехстороннего сотрудничества направлено на повышение безопасности и стабильности в Юго-Восточной Европе", - подчеркивается в сообщении.

Это, в свою очередь, вызвало резкую реакцию Управления правительства Сербии по делам Косово. Ведомство заявило, что данное сотрудничество представляет собой прямую угрозу стабильности в регионе Западных Балкан.

"Поскольку очевидно, что это сотрудничество продиктовано не экономическими интересами и не необходимостью содействовать региональному благополучию, а, напротив, носит деструктивный характер", - говорится в заявлении. В управлении также добавили, что Сербия является очевидной целью этого трехстороннего пакта.