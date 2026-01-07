Quterreş: Venesuelanın təbii sərvətləri ölkə xalqına məxsusdur
07 yanvar, 2026
21:46
Venesuelanın təbii sərvətləri ölkə xalqına məxsusdur və dənizlərdə həyata keçirilən istənilən hüquq-mühafizə tədbirləri beynəlxalq hüquqa uyğun olmalıdır.
"Report"un ABŞ bürosu xəbər verir ki, bu barədə BMT Baş katibi Antonio Quterreş Venesuelanın təşkilatdakı daimi nümayəndəsi Samuel Monkada ilə görüşündə deyib.
Görüşdə Venesueladakı mövcud vəziyyət və regionda baş verən son proseslər müzakirə olunub. Baş katib ABŞ-nin Venesuela ilə bağlı hərbi addımlarına dair təşkilatın mövqeyini bir daha xatırladaraq, eskalasiyanın qarşısının alınmasının vacibliyini vurğulayıb.
A.Quterreş həmçinin Venesuelada mümkün inklüziv milli dialoqun dəstəklənməsi məqsədilə xoş niyyətli vasitəçilik imkanlarını təklif etməyə hazır olduğunu bildirib.
