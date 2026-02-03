Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Великое возвращение в Карабах День молодежи Азербайджана
    Белый дом: Переговоры США и Ирана в силе, несмотря на инцидент с беспилотником

    Переговоры между Вашингтоном и Тегераном на текущей неделе все еще в силе, несмотря на инцидент со сбитым иранским беспилотником.

    Как передает Report, об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт в интервью телеканалу Fox News.

    "Спецпосланник (президента США Стив - ред.) Уиткофф готовится вести переговоры с иранцами на этой неделе. По состоянию на настоящий момент они все еще запланированы", - сказала Ливитт.

    Она также отметила, что у президента США Дональда Трампа есть ряд вариантов на столе в отношении Ирана, это касается в том числе применения военной силы.

    Ранее портал Axios сообщил, что встреча спецпосланника президента США по миротворческим миссиям Стивена Уиткоффа с главой МИД Ирана Аббасом Арагчи ожидается 6 февраля в Стамбуле.

