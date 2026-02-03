ЕС и страны Западных Балкан создали рабочую группу по решению визовых вопросов

Официальные лица Еврокомиссии и министры западнобалканских стран договорились о создании рабочей группы для решения визовых проблем, требующих более длительного пребывания граждан этих государств в Европе.

Как сообщает балканское бюро Report, членам группы будет поручено подготовить конкретные предложения по устранению данной проблемы.

На встрече обсуждались предложения ЕК о продлении срока пребывания для водителей грузовиков, спортсменов, музыкантов и артистов, находящихся на гастролях. Согласно предложению, данные лица войдут в спецкатегорию и не будут расцениваться как туристы, которым разрешено пребывание в странах ЕС в течение максимум 90 дней.

Отметим, что водители грузовиков из стран бывшей Югославии, не являющихся членами ЕС - Сербии, Боснии и Герцеговины, Черногории и Северной Македонии - на прошлой неделе перекрыли пограничные пункты пропуска с целью привлечь внимание к своим проблемам.