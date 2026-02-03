Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Великое возвращение в Карабах День молодежи Азербайджана
    Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Великое возвращение в Карабах День молодежи Азербайджана

    ЕС и страны Западных Балкан создали рабочую группу по решению визовых вопросов

    Другие страны
    • 03 февраля, 2026
    • 22:08
    ЕС и страны Западных Балкан создали рабочую группу по решению визовых вопросов

    Официальные лица Еврокомиссии и министры западнобалканских стран договорились о создании рабочей группы для решения визовых проблем, требующих более длительного пребывания граждан этих государств в Европе.

    Как сообщает балканское бюро Report, членам группы будет поручено подготовить конкретные предложения по устранению данной проблемы.

    На встрече обсуждались предложения ЕК о продлении срока пребывания для водителей грузовиков, спортсменов, музыкантов и артистов, находящихся на гастролях. Согласно предложению, данные лица войдут в спецкатегорию и не будут расцениваться как туристы, которым разрешено пребывание в странах ЕС в течение максимум 90 дней.

    Отметим, что водители грузовиков из стран бывшей Югославии, не являющихся членами ЕС - Сербии, Боснии и Герцеговины, Черногории и Северной Македонии - на прошлой неделе перекрыли пограничные пункты пропуска с целью привлечь внимание к своим проблемам.

    Еврокомиссия Евросоюз Западные Балканы визы
    Qərbi Balkan ölkələrinin bəzi vətəndaşlarının Aİ-də uzun müddət qalmaları üçün işçi qrupu yaradılıb
    Ты - Король

    Последние новости

    23:44

    Walmart впервые достигла капитализации в $1 трлн

    Другие страны
    23:25

    Эстонские власти задержали контейнеровоз по пути в РФ

    Другие страны
    23:17

    WSJ: Иранские катера приблизились к танкеру США в Ормузском проливе

    Другие страны
    23:07

    СМИ: На западе Ливии боевики убили сына Муаммара Каддафи

    Другие страны
    23:02

    Эрдоган обсудил с саудовским принцем ситуацию в Газе, Йемене и Восточной Африке

    Другие страны
    22:48

    В Вашингтоне проходит встреча президентов США и Колумбии

    Другие страны
    22:41

    США подтвердили участие Уиткоффа и Кушнера в предстоящих переговорах РФ и Украины

    Другие
    22:35

    Белый дом: Переговоры США и Ирана в силе, несмотря на инцидент с беспилотником

    Другие страны
    22:31

    Эрдоган: Территориальная целостность Сирии должна быть сохранена

    Другие страны
    Лента новостей