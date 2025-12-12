Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет День памяти Гейдара Алиева
    В Киеве прошло мероприятие в связи с днем памяти Гейдара Алиева

    • 12 декабря, 2025
    • 14:02
    В посольстве Азербайджана в Украине состоялась памятное мероприятие в связи с 22-й годовщиной со дня кончины общенационального лидера Гейдара Алиева.

    Как сообщает восточноевропейское бюро Report, коллектив посольства Азербайджана в Украине и компании SOCAR Energy Ukraine возложил цветы к бюсту великого лидера в посольстве и почтил его светлую память минутой молчания.

    Затем в зале Гейдара Алиева в посольстве состоялось памятное мероприятие. Посол Азербайджана в Украине Сеймур Мардалиев рассказал о заслугах общенационального лидера в создании и развитии независимого Азербайджанского государства. Он отметил, что годы, когда великий лидер руководил Азербайджаном, сыграли решающую роль в определении судьбы и будущего нашей страны.

    "Сильный Азербайджан, который нам завещал общенациональный лидер, сегодня становится еще сильнее и обретает влияние в мире благодаря успешной и продуманной политике его достойного преемника - президента Ильхама Алиева. Под руководством Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева азербайджанская армия освободила наши территории от оккупации. Сегодня эти территории восстанавливаются", - подчеркнул посол.

    Генеральный директор компании SOCAR Energy Ukraine Эльчин Мамедов рассказал о заслугах великого лидера Гейдара Алиева перед азербайджанском народом и его роли в формировании традиций государственности в Азербайджане.

    Kiyevdə Heydər Əliyevin vəfatının ildönümü münasibətilə anım mərasimi keçirilib
