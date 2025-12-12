Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет День памяти Гейдара Алиева
    Апелляционный суд отклонил жалобу обвиняемого в контрабанде таможенного чиновника

    Происшествия
    • 12 декабря, 2025
    • 13:52
    Апелляционный суд отклонил жалобу обвиняемого в контрабанде таможенного чиновника

    Бакинский апелляционный суд отклонил жалобу арестованного по делу о контрабанде экс-начальника портового поста таможни Фарида Усубова.

    Как сообщает Report, Фарид Усубов подал апелляционную жалобу на избранную меру пресечения в виде ареста.

    Напомним, что Фарид Усубов ранее занимал должность начальника портового поста Главного таможенного управления по морскому транспорту и энергетическим ресурсам.

    Несколько дней назад он был задержан Главным управлением по борьбе с коррупцией при Генеральной прокуратуре. Фариду Усубову предъявлены обвинения в контрабанде в особо крупном размере, а также по другим эпизодам уголовного дела.

    Фарид Усубов является сыном бывшего заместителя начальника Особой службы государственной охраны, генерал-лейтенанта Джабраила Усубова.

