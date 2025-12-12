Апелляционный суд отклонил жалобу обвиняемого в контрабанде таможенного чиновника

Бакинский апелляционный суд отклонил жалобу арестованного по делу о контрабанде экс-начальника портового поста таможни Фарида Усубова.

Как сообщает Report, Фарид Усубов подал апелляционную жалобу на избранную меру пресечения в виде ареста.

Напомним, что Фарид Усубов ранее занимал должность начальника портового поста Главного таможенного управления по морскому транспорту и энергетическим ресурсам.

Несколько дней назад он был задержан Главным управлением по борьбе с коррупцией при Генеральной прокуратуре. Фариду Усубову предъявлены обвинения в контрабанде в особо крупном размере, а также по другим эпизодам уголовного дела.

Фарид Усубов является сыном бывшего заместителя начальника Особой службы государственной охраны, генерал-лейтенанта Джабраила Усубова.