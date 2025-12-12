Четверо азербайджанских боксеров вышли в 1/4 финала чемпионата Европы U-17 в немецком Кейнбауме.

Как сообщает Report, на третий день соревнований Шахин Асланов (60 кг) одолел Демида Клочко (Израиль) со счетом 5:0 (30:27, 30:27, 30:27, 30:27, 30:27). Свой следующий бой он проведет 14 декабря против Ивайло Колева (Болгария).

Адиль Залов (70 кг) также начал турнир с победы. В 1/8 финала боксер оказался сильнее Хакана Арды Ильгюна (Турция) – 5:0 (29:28, 29:28, 29:28, 29:28, 29:28). Залов 13 декабря встретится с Оскаром Мушаковски (Польша).

Гюляр Гусейнова (48 кг) не оставила шансов Александре Мищенко (Украина) - 5:0 (30:27, 30:27, 29:28, 30:27, 29:28). В 1/4 финала 14 декабря она будет сражаться с Марией Спеннато (Италия).

Фидан Бакарова (63 кг) же исключила из борьбы Антонину Бинечку (Польша) – 3:2 (29:26, 28:27, 29:26, 27:28, 27:28). Она также выйдет на свой следующий бой 14 декабря. Бакарова проверит свои силы против Рианны Холден (Англия).

Отметим, что чемпионат Европы завершится 17 декабря.