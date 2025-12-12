Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет День памяти Гейдара Алиева
    • 12 декабря, 2025
    • 22:53
    Четверо азербайджанских боксеров вышли в 1/4 финала чемпионата Европы U-17 в немецком Кейнбауме.

    Как сообщает Report, на третий день соревнований Шахин Асланов (60 кг) одолел Демида Клочко (Израиль) со счетом 5:0 (30:27, 30:27, 30:27, 30:27, 30:27). Свой следующий бой он проведет 14 декабря против Ивайло Колева (Болгария).

    Адиль Залов (70 кг) также начал турнир с победы. В 1/8 финала боксер оказался сильнее Хакана Арды Ильгюна (Турция) – 5:0 (29:28, 29:28, 29:28, 29:28, 29:28). Залов 13 декабря встретится с Оскаром Мушаковски (Польша).

    Гюляр Гусейнова (48 кг) не оставила шансов Александре Мищенко (Украина) - 5:0 (30:27, 30:27, 29:28, 30:27, 29:28). В 1/4 финала 14 декабря она будет сражаться с Марией Спеннато (Италия).

    Фидан Бакарова (63 кг) же исключила из борьбы Антонину Бинечку (Польша) – 3:2 (29:26, 28:27, 29:26, 27:28, 27:28). Она также выйдет на свой следующий бой 14 декабря. Бакарова проверит свои силы против Рианны Холден (Англия).

    Отметим, что чемпионат Европы завершится 17 декабря.

    бокс чемпионат Европы Германия сборная Азербайджана
    Azərbaycanın 4 boksçusu Avropa çempionatının 1/4 finalına vəsiqə qazanıb
    Elvis

