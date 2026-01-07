Ильхам Алиев WUF13 Операция США в Венесуэле мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 Операция США в Венесуэле мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    Мерц: Главная цель Европы сегодня – установление скорейшего перемирия в Украине

    Другие страны
    • 07 января, 2026
    • 00:17
    Мерц: Главная цель Европы сегодня – установление скорейшего перемирия в Украине

    Наше главное желание, чтобы после четырех лет войны в Украине как можно скорее установилось перемирие.

    Как сообщает европейское бюро Report, об этом заявил канцлер Германии Фридрих Мерц на пресс-конференции в Париже по итогам встречи по Украине.

    "Украина находится на грани гуманитарного и энергетического кризиса, и поэтому мы в любом случае активизируем наши усилия, чтобы как можно скорее достичь результата", - отметил Мерц.

    По его словам, в ходе сегодняшней встречи "треугольник украинцев, европейцев и американцев" сделал важный шаг вперед в дипломатических усилиях по миру в Украине.

    "Мы хотим, чтобы перемирие, в отличие от Минского соглашения 2015 года, было подкреплено надежными гарантиями безопасности", - отметил германский канцлер, добавив также важность совместно добиться перемирия.

    В этом случае коалиция желающих возьмет на себя совместную ответственность по безопасности Украины, в том числе путем создания сильных ВС, которые смогут уверенно сдерживать Россию от потенциальных агрессий благодаря вооружению, обучению и финансированию.

    "Мы согласны с нашими партнерами в Вашингтоне, что для этого должны быть выполнены определенные условия. Во-первых, необходимы сильные юридически обязывающие гарантии безопасности от всех нас, включая США, и сильная американская поддержка для обеспечения европейского участия", - отметил Мерц, добавив, что Германия будет и впредь участвовать в этом процессе на политическом, финансовом и военном уровнях.

    Параметры этого участия будут определены Бундестагом, но канцлер не исключил никаких возможных форм и объемов этого.

    По его словам, Европа уже работает в тесном сотрудничестве с США над пакетом мер по восстановлению Украины, что неразрывно связано с гарантиями безопасности: "Экономическая мощь станет незаменимым гарантом того, что Украина и в будущем будет представлять для России убедительный фактор сдерживания".

    Фридрих Мерц Европа российско-украинская война
    Merts: Avropanın əsas məqsədi Ukraynada tezliklə atəşkəsin əldə edilməsidir

    Последние новости

    00:44

    Назван новый временный резидент-координатор ООН в Азербайджане

    Внешняя политика
    00:17

    Мерц: Главная цель Европы сегодня – установление скорейшего перемирия в Украине

    Другие страны
    00:00

    Сегодня православные христиане всего мира празднуют Рождество

    Религия
    23:55

    Уиткофф: Центральной темой дальнейших обсуждений по Украине станет территориальный вопрос

    Другие страны
    23:46

    Туск: Польша берет на себя логистику гарантий безопасности для Украины

    Другие страны
    23:35

    Стармер: Британия и Франция построят военные хабы в Украине

    Другие страны
    23:17

    Уиткофф: США продолжат переговоры с Украиной в Париже 7 января

    Другие страны
    23:08

    Макрон: Парижская декларация о гарантиях безопасности Украины стала значительным прорывом

    Другие страны
    22:59

    Сирия и Израиль создадут механизм для обмена разведданными и деэскалации

    Другие страны
    Лента новостей