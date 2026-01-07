Мерц: Главная цель Европы сегодня – установление скорейшего перемирия в Украине

Наше главное желание, чтобы после четырех лет войны в Украине как можно скорее установилось перемирие.

Как сообщает европейское бюро Report, об этом заявил канцлер Германии Фридрих Мерц на пресс-конференции в Париже по итогам встречи по Украине.

"Украина находится на грани гуманитарного и энергетического кризиса, и поэтому мы в любом случае активизируем наши усилия, чтобы как можно скорее достичь результата", - отметил Мерц.

По его словам, в ходе сегодняшней встречи "треугольник украинцев, европейцев и американцев" сделал важный шаг вперед в дипломатических усилиях по миру в Украине.

"Мы хотим, чтобы перемирие, в отличие от Минского соглашения 2015 года, было подкреплено надежными гарантиями безопасности", - отметил германский канцлер, добавив также важность совместно добиться перемирия.

В этом случае коалиция желающих возьмет на себя совместную ответственность по безопасности Украины, в том числе путем создания сильных ВС, которые смогут уверенно сдерживать Россию от потенциальных агрессий благодаря вооружению, обучению и финансированию.

"Мы согласны с нашими партнерами в Вашингтоне, что для этого должны быть выполнены определенные условия. Во-первых, необходимы сильные юридически обязывающие гарантии безопасности от всех нас, включая США, и сильная американская поддержка для обеспечения европейского участия", - отметил Мерц, добавив, что Германия будет и впредь участвовать в этом процессе на политическом, финансовом и военном уровнях.

Параметры этого участия будут определены Бундестагом, но канцлер не исключил никаких возможных форм и объемов этого.

По его словам, Европа уже работает в тесном сотрудничестве с США над пакетом мер по восстановлению Украины, что неразрывно связано с гарантиями безопасности: "Экономическая мощь станет незаменимым гарантом того, что Украина и в будущем будет представлять для России убедительный фактор сдерживания".