СМИ: Белый дом не исключил военное вмешательство для приобретения Гренландии
Другие страны
- 07 января, 2026
- 01:20
Белый дом изучает все возможные варианты приобретения Гренландии, включая покупку острова или применение вооруженных сил.
Как передает Report со ссылкой на Reuters, об этом заявил неназванный американский чиновник из администрации президента США Дональда Трампа.
"Вопрос о приобретении Гренландии никуда не денется, и Трамп стремится к заключению сделки, несмотря на возражения лидеров НАТО", - сказал собеседник агентства.
