    • 07 января, 2026
    • 02:11
    Зеленский оценил готовность Коалиции желающих к обеспечению реальной безопасности

    Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что участники "Коалиции желающих" продемонстрировали высокий уровень взаимодействия и готовы работать ради реальной безопасности.

    Как передает Report, об этом В. Зеленский написал в своем Telegram-канале по итогам выступления на саммите лидеров в Париже в рамках "Коалиции желающих", в котором приняли участие 27 лидеров государств, представители Европейского союза, НАТО, Турции, Японии, Австралии и Новой Зеландии.

    "Основными документами коалиции сегодня являются совместная декларация всех стран-участниц и трехсторонняя декларация Франции, Великобритании и Украины. Эти документы – сигнал того, насколько серьезно Европа и вся коалиция готовы работать ради реальной безопасности", - отметил Зеленский.

    Он подчеркнул, что на базе этих документов определяется распределение ролей стран в обеспечении безопасности на суше, в воздухе, на море и в процессе восстановления, а также порядок управления и командования силами. Кроме того, особое внимание уделяется мониторингу и его финансированию за счет украинской армии, которая является ключевым элементом всей системы.

    "Все остальные элементы будут эффективно работать на базе нашей армии", - добавил Зеленский.

