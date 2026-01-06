Стармер: Британия и Франция построят военные хабы в Украине

Европейские и американские союзники бок о бок с президентом Украины Владимиром Зеленским выступают за мир, и это хорошее начало года.

Как сообщает европейское бюро Report, об этом заявил премьер-министр Великобритании Кир Стармер по итогам встречи "коалиции желающих" в Париже.

"Цель коалиции – помочь достичь прочного мира и работать с США, чтобы гарантировать долгосрочную безопасность Украины. Эта работа сейчас продвинулась дальше, чем когда-либо", - заявил он.

Подписанная декларация предполагает развертывание в Украине многонациональных сил по завершении российско-украинской войны, сказал Стармер. По его словам, после прекращения огня Великобритания и Франция создадут военные центры по всей Украине и построят защищенные объекты для хранения оружия и военного оборудования, чтобы поддерживать обороноспособность Украины.

"Это важная часть нашего твердого обязательства поддерживать Украину в долгосрочной перспективе. Это открывает путь для создания правовой базы, в рамках которой британские, французские и партнерские силы могли бы действовать на украинской территории, обеспечивая безопасность воздушного и морского пространства Украины и восстанавливая ВСУ в будущем", - отметил премьер.