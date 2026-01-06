Ильхам Алиев WUF13 Операция США в Венесуэле мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 Операция США в Венесуэле мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    Стармер: Британия и Франция построят военные хабы в Украине

    Другие страны
    • 06 января, 2026
    • 23:35
    Стармер: Британия и Франция построят военные хабы в Украине

    Европейские и американские союзники бок о бок с президентом Украины Владимиром Зеленским выступают за мир, и это хорошее начало года.

    Как сообщает европейское бюро Report, об этом заявил премьер-министр Великобритании Кир Стармер по итогам встречи "коалиции желающих" в Париже.

    "Цель коалиции – помочь достичь прочного мира и работать с США, чтобы гарантировать долгосрочную безопасность Украины. Эта работа сейчас продвинулась дальше, чем когда-либо", - заявил он.

    Подписанная декларация предполагает развертывание в Украине многонациональных сил по завершении российско-украинской войны, сказал Стармер. По его словам, после прекращения огня Великобритания и Франция создадут военные центры по всей Украине и построят защищенные объекты для хранения оружия и военного оборудования, чтобы поддерживать обороноспособность Украины.

    "Это важная часть нашего твердого обязательства поддерживать Украину в долгосрочной перспективе. Это открывает путь для создания правовой базы, в рамках которой британские, французские и партнерские силы могли бы действовать на украинской территории, обеспечивая безопасность воздушного и морского пространства Украины и восстанавливая ВСУ в будущем", - отметил премьер.

    Кир Стармер премьер-министр Великобритания российско-украинская война "коалиция желающих"
    Starmer: Britaniya və Fransa Ukraynada hərbi mərkəzlər yaradacaq

    Последние новости

    00:00

    Сегодня православные христиане всего мира празднуют Рождество

    Религия
    23:55

    Уиткофф: Центральной темой дальнейших обсуждений по Украине станет территориальный вопрос

    Другие страны
    23:46

    Туск: Польша берет на себя логистику гарантий безопасности для Украины

    Другие страны
    23:35

    Стармер: Британия и Франция построят военные хабы в Украине

    Другие страны
    23:17

    Уиткофф: США продолжат переговоры с Украиной в Париже 7 января

    Другие страны
    23:08

    Макрон: Парижская декларация о гарантиях безопасности Украины стала значительным прорывом

    Другие страны
    22:59

    Сирия и Израиль создадут механизм для обмена разведданными и деэскалации

    Другие страны
    22:37

    Украина и страны Европы подписали декларацию о развертывании миротворческих сил

    Другие страны
    22:31

    Игрок футзального клуба Алекс Фелипе умер в возрасте 32 лет

    Футбол
    Лента новостей