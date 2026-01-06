Ильхам Алиев WUF13 Операция США в Венесуэле мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Другие страны
    • 06 января, 2026
    • 23:55
    Уиткофф: Центральной темой дальнейших обсуждений по Украине станет территориальный вопрос

    Вопросы территориальных уступок будут самыми важными в процессе мирного урегулирования российско-украинского конфликта, дискуссии по ним продолжаются.

    Как передает Report, об этом заявил спецпосланник президента США по миротворческим миссиям Стивен Уиткофф.

    "Это будет наиболее важным вопросом и темой. И мы продолжим эти переговоры и, надеюсь, сможем достичь или выработать определенные компромиссы по этому вопросу", - сказал он, выступая перед журналистами по итогам встречи "коалиции желающих" в Париже.

    Отметим, что Россия настаивает на том, чтобы Украина признала Крым, Донбасс и другие захваченные территории частью РФ. Ранее украинский лидер Владимир Зеленский неоднократно заявлял, что позиция страны неизменна, и Украина не собирается отказываться от своих территорий.

