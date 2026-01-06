Ильхам Алиев WUF13 Операция США в Венесуэле мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Сегодня православные христиане всего мира празднуют Рождество

    Сегодня православные христиане всего мира празднуют Рождество.

    Report напоминает, что праздник Рождества, один из самых значимых и торжественных в христианском мире, отмечается в честь рождения Иисуса Христа в городе Вифлееме.

    Христиане разных конфессий празднуют Рождество в разные дни - 25 декабря (католики) и 6-7 января (православные). На сегодняшний день оно считается официальным государственным праздником в более чем 100 странах мира.

    Подготовка к Рождеству в большинстве стран начинается за несколько месяцев. Ели украшают как в домах, так и в общественных местах.

    Отметим, что в православных церквях Азербайджана ежегодно создаются условия для проведения рождественских богослужений. Президент Азербайджана Ильхам Алиев традиционно поздравляет православных христиан с этим светлым праздником.

    Bu gün dünya pravoslavları Milad bayramını qeyd edir

