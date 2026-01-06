Туск: Польша берет на себя логистику гарантий безопасности для Украины

Польша взяла на себя логистику обеспечения гарантий безопасности для Украины по завершении войны с РФ.

Как передает Report, об этом сообщил польский премьер Дональд Туск после встречи лидеров "коалиции желающих" в Париже.

"Я, нарушая секретность, поделюсь с вами, что Польша станет лидирующим государством по вопросам логистики и организации гарантий безопасности для Украины", - рассказал Туск на пресс-конференции, трансляция которой велась в соцсетях его канцелярии.

Вместе с тем польский премьер подчеркнул в очередной раз, что Варшава не отправит военных в Украину в рамках многонациональных сил. "Ни в каком из вариантов гарантий безопасности для Украины нет ожиданий присутствия польских войск в Украине", - отметил Туск.