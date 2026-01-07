Ильхам Алиев WUF13 Операция США в Венесуэле мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Назван новый временный резидент-координатор ООН в Азербайджане

    Внешняя политика
    • 07 января, 2026
    • 00:44
    Назван новый временный резидент-координатор ООН в Азербайджане.

    Об этом американскому бюро Report сообщила глава Офиса ООН по координации развития Каролина Азеведо.

    По ее словам, на должность временного резидент-координатора ООН в Азербайджане назначен представитель Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) в Азербайджанской Республике Мухаммад Насар Хаят.

    Она отметила, что мандат действующего резидент-координатора ООН в Азербайджане Владанки Андреевой официально истекает 8 января 2026 года.

    Сообщается, что новый резидент-координатор в настоящее время занимает должность в другой стране и приступит к работе в Азербайджане после завершения своих обязательств там. Он начнет исполнять обязанности резидент-координатора ООН в Азербайджане с 1 июля 2026 года.

    "В переходный период, чтобы обеспечить непрерывность руководства, господин Мухаммад Насар Хаят будет временно исполнять обязанности в Представительстве ООН в Азербайджане в период с 9 по 14 января 2026 года", - добавила К. Азеведо.

    Отметим, что Насар Хаят является резидент-представителем Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН в Азербайджане, а также руководителем Офиса партнерства и координации организации. Он был назначен на эту должность в июле 2023 года и вручил верительные грамоты министру иностранных дел Азербайджана Джейхуну Байрамову.

    До назначения в Азербайджан Н. Хаят возглавлял офис ФАО в Лаосе. Он также в течение 11 лет работал в правительстве Пакистана, а кроме того, осуществлял деятельность в таких международных организациях, как Программа развития ООН, Агентство США по международному развитию и Азиатский банк развития.

    Напомним, что действующий резидент-координатор ООН в Азербайджане Владанка Андреева приступила к работе в стране 1 июля 2021 года.

    резидент-координатор ООН Азербайджан
    BMT-nin Azərbaycandakı yeni rezident əlaqələndiricisinin kimliyi bəlli olub – EKSKLÜZİV

