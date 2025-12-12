В Марнеули почтили память великого лидера Гейдара Алиева

В Центре интеграции азербайджанцев Грузии (ЦИАГ) в Марнеули прошло мероприятие, посвященное дню памяти великого лидера Гейдара Алиева.

Как сообщает грузинское бюро Report, на мероприятии говорилось об исторических заслугах общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева в укреплении азербайджанской государственности, сохранении национальной идентичности и развитии народа.

Было отмечено, что воспитание азербайджанской молодежи в Грузии как образованных, патриотических и полезных для общества людей также было важной составляющей идей Гейдара Алиева.

В рамках мероприятия был показан короткометражный документальный фильм, отражающий жизненный путь общенационального лидера, его политическую деятельность и большую работу, проделанную им для развития Азербайджана.