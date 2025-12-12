Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет День памяти Гейдара Алиева
    В Сумгайыте грузовик насмерть сбил пешехода

    12 декабря, 2025
    В Сумгайыте грузовик насмерть сбил пешехода

    В Сумгайыте произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие, повлекшее гибель пешехода.

    Как сообщает местное бюро Report, инцидент был зафиксирован на участке трассы Баку-Губа в жилом массиве Яшма баглары.

    По предварительным данным, грузовой автомобиль сбил пытавшегося перейти дорогу мужчину, в результате чего пешеход (личность устанавливается - ред.) от полученных травм скончался на месте происшествия.

    По факту ведется расследование.

    Sumqayıtda yük avtomobili piyadanı vuraraq öldürüb
