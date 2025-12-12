WUF13 Büdcə zərfi Heydər Əliyevin anım günü
    12 dekabr, 2025
    • 21:27
    Sumqayıtda yük avtomobili piyadanı vuraraq öldürüb

    Sumqayıtda piyadanın ölümü ilə nəticələnən ağır yol-nəqliyyat hadisəsi baş verib.

    "Report"un yerli bürosunun məlumatına görə, hadisə Baku-Quba yolunun Yaşma bağları adlı yaşayış massivi ərazisindən keçən hissəsində qeydə alınıb.

    İlkin məlumata əsasən, yük avtomobili yolu keçən piyadanı (kişi) vurub. Nəticədə piyada (şəxsiyyəti dəqiqləşdirilir-red.) aldığı ağır xəsarətlərdən hadisə yerindəcə ölüb.

    Faktla bağlı araşdırma aparılır.

    piyada Ölüm Sumqayıt
    В Сумгайыте грузовик насмерть сбил пешехода

