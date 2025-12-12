В Киеве почтили память великого лидера Гейдара Алиева

В Духовном управлении мусульман Украины прошло мероприятие в связи с 22-й годовщиной смерти общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева.

Как сообщает восточноевропейское бюро Report, в мероприятии, организованном посольством Азербайджана в Украине, приняли участие сотрудники дипмиссии, активисты диаспоры и представители мусульманской общины Киева.

После прочтения молитв за упокоение души великого лидера, советник посольства Фарид Бабаев рассказал об исторических достижениях Гейдара Алиева. Он отметил, что общенациональный лидер был великой личностью для всего исламского мира, поэтому мусульманские общины с большим уважением чтят память Гейдара Алиева.

Зампредседателя Духовного управления мусульман Украины Рустам Гафури в своем выступлении подчеркнул, что мероприятия памяти в связи с годовщиной смерти Гейдара Алиева проводятся в стране ежегодно.

"На этих мероприятиях мы читаем молитвы за упокоение души Гейдара Алиева. Действительно, Гейдар Алиев был великим политическим лидером, спас азербайджанский народ от бед. Гейдар Алиев также является великой личностью, которую с глубоким уважением вспоминают и другие мусульманские народы", - подчеркнул он.

Затем были прочитаны аяты из Корана.