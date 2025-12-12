WUF13 Büdcə zərfi Heydər Əliyevin anım günü
    WUF13 Büdcə zərfi Heydər Əliyevin anım günü

    Kiyevdə Heydər Əliyevin xatirəsi yad edilib

    Digər ölkələr
    • 12 dekabr, 2025
    • 20:54
    Kiyevdə Heydər Əliyevin xatirəsi yad edilib

    Ümummilli Lider Heydər Əliyevin vəfatının 22-ci ildönümü ilə əlaqədar Ukrayna Müsəlmanları Ruhani İdarəsində anım tədbiri keçirilib və ehsan süfrəsi açılıb.

    "Report"un Şərqi Avropa bürosunun məlumatına görə, Azərbaycanın Ukraynadakı səfirliyinin təşkilatçılığı ilə baş tutan anım tədbirində səfirliyin əməkdaşları, diaspor fəalları və Kiyevin müsəlman icmasının nümayəndələri iştirak ediblər.

    Ümummilli Lider Heydər Əliyevin ruhuna dualar oxunduqdan sonra çıxış edən səfirliyin müşaviri Fərid Babayev Ulu Öndərin tarixi nailiyyətlərindən danışıb. Qeyd edib ki, Heydər Əliyev bütöv İslam aləmi üçün böyük şəxsiyyət olub. Ona görə də Ulu Öndər müsəlman xalqları tərəfindən daim anılır, xatirəsi böyük hörmətlə yad edilir.

    Ukrayna Müsəlmanları Ruhani İdarəsinin sədr müavini Rustam Qafuri çıxışında Heydər Əliyevin vəfatının ildönümü ilə bağlı Ukraynada hər il anım tədbirlərinin keçirildiyini vurğulayıb:

    "Bu tədbirlərdə Heydər Əliyevin ruhuna dualar oxuyuruq. Həqiqətən, Heydər Əliyev böyük siyasi lider olub, Azərbaycan xalqını bəlalardan xilas edib. Heydər Əliyev həm də digər müsəlman xalqlarının da dərin hörmətlə yad etdiyi böyük şəxsiyyətdir".

    Sonra "Qurani-Kərim"dən ayələr oxunub.

    Heydər Əliyev Ukrayna tədbir
    Foto
    В Киеве почтили память великого лидера Гейдара Алиева

    Son xəbərlər

    21:20

    Tailandın Baş naziri Kamboca ilə atəşkəs razılaşmasının olmadığını bildirib

    Digər ölkələr
    20:54
    Foto

    Kiyevdə Heydər Əliyevin xatirəsi yad edilib

    Digər ölkələr
    20:39

    Daha 606 hərbi qulluqçu mənzillə təmin olunacaq

    Sosial müdafiə
    20:29
    Foto

    Ankarada Heydər Əliyevin anım tədbiri keçirilib

    Region
    20:14
    Video

    Türkiyə gəmisi Odessada Rusiyanın raket hücumuna məruz qalıb

    Digər ölkələr
    19:48
    Foto
    Video

    Zakir Həsənov özbəkistanlı generallarla komando hərbi hissəsində olub

    Hərbi
    19:46

    KİV: ABŞ-li nazir Ukrayna ilə bağlı danışıqlar prosesindən uzaqlaşdırılıb

    Digər ölkələr
    19:42

    KİV: Belçika Ukraynaya 210 milyard avro kredit üçün Aİ-dən zəmanət tələb edir

    Digər ölkələr
    19:28

    Azərbaycan və Türkiyənin NATO çərçivəsində əməkdaşlığı müzakirə edilib

    Xarici siyasət
    Bütün Xəbər Lenti