    Hadisə
    • 12 dekabr, 2025
    • 13:26
    Baş prokurorluq tərəfindən tutulan Gömrük Komitəsinin məntəqə rəisinin apellyasiya şikayəti təmin edilməyib

    Təqaüddə olan general-mayor Cəbrayıl Usubovun barəsində həbs qətimkan tədbiri seçilən gömrükçü oğlu Fərid Usubov barəsində qərardan apellyasiya şikayəti verib.

    "Report"xəbər verir ki, Bakı Apellyasiya Məhkəməsində keçirilən prosesdə F.Usubovun şikayəti təmin edilməyib.

    Qeyd edək ki, Fərid Usubov Dövlət Gömrük Komitəsinin Dəniz Nəqliyyatı və Enerji Resursları Baş Gömrük İdarəsinin Liman Məntəqəsinin rəisi işləyib.

    O, bir neçə gün əvvəl Baş Prokuror yanında Korrupsiyaya qarşı Mübarizə Baş İdarəsi tərəfindən tutulub. Hazırda xüsusilə külli miqdarda qaçaqmalçılıqda və başqa cinayətlərdə ittiham olunur.

