WUF13 Büdcə zərfi Heydər Əliyevin anım günü
    WUF13 Büdcə zərfi Heydər Əliyevin anım günü

    Tramp: ABŞ təkcə Venesueladakı narkotik kartellərinə zərbələr endirməyəcək

    Digər ölkələr
    • 13 dekabr, 2025
    • 07:21
    Tramp: ABŞ təkcə Venesueladakı narkotik kartellərinə zərbələr endirməyəcək

    Vaşinqton həm Venesuelada, həm də digər Latın Amerikası ölkələrində narkotik satıcılarına hücum edə bilər.

    "Report"un məlumatına görə, ABŞ prezidenti Donald Tramp bunu Ağ Evdə jurnalistlərin suallarını cavablandırarkən bildirib.

    "Söhbət təkcə Venesueladan getmir. Söhbət həm də digər ölkələrdə dəhşətli insanlara zərbə endirməkdən gedir", - o, Latın Amerikası ölkələrində fəaliyyət göstərən narkotik kartellərindən bəhs edib və Kolumbiyada geniş miqyaslı narkotik istehsalını qeyd edib.

    Trampın sözlərinə görə, ABŞ ordusu son həftələr şübhəli narkotik qaçaqmalçılarının qayıqlarına zərbə endirməklə Birləşmiş Ştatlara dənizlə narkotik daşınmasını 96 % azaltmağı bacarıb.

    "İndi biz eyni şeyi quruda da edəcəyik. Bu, tezliklə baş verəcək", - Amerika lideri xəbərdarlıq edib.

    Daha əvvəl bildirilib ki, ABŞ Cənub Komandanlığının (SOUTHCOM) hava hissəsini gücləndirmək üçün Puerto-Rikodakı "Ruzvelt-Rouds" hava bazasına beşinci nəsil "F-35A Lightning II" qırıcı təyyarələri qrupu yerləşdirir.

    Donald Tramp Narkotik qaçaqmalçıları Venesuela
    Трамп допустил удары по наркокартелям не только в Венесуэле

    Son xəbərlər

    07:21

    Tramp: ABŞ təkcə Venesueladakı narkotik kartellərinə zərbələr endirməyəcək

    Digər ölkələr
    06:46

    UEFA AFFA-ya 5,55 milyon avro vəsait ayıracaq

    Futbol
    06:08

    Trampın xüsusi elçisi Berlində Avropa liderləri və Zelenski ilə görüşəcək

    Digər ölkələr
    05:36

    Rusiyanın hücumundan sonra Odessada işıq və suyun nəqlində fasilələr yaranıb

    Digər ölkələr
    05:14

    WSJ: ABŞ Çindən İrana gedən gəmini ələ keçirib

    Digər ölkələr
    04:41

    Tramp: Rusiya - Ukrayna müharibəsinin həllində əhəmiyyətli irəliləyiş var

    Digər ölkələr
    04:08

    Almaniyada aeroportda sərnişindən 11 000-dən çox almaz müsadirə edilib

    Digər ölkələr
    03:52

    Tramp FES rəhbəri vəzifəsinə iki əsas namizədin adını açıqlayıb

    Digər ölkələr
    03:21

    "Liverpul" Salahı heyətinə qaytarıb

    Futbol
    Bütün Xəbər Lenti