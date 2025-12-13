Premyer Liqa: "Şamaxı" "Zirə" ilə, "Sabah" "Turan Tovuz"la üz-üzə gələcək

WUF13 Büdcə zərfi Heydər Əliyevin anım günü
    WUF13 Büdcə zərfi Heydər Əliyevin anım günü

    Futbol
    • 13 dekabr, 2025
    • 09:00
    Misli Premyer Liqasında XV tura bu gün start veriləcək.

    "Report"un məlumatına görə, ilk oyun günündə iki matç keçiriləcək.

    "Şamaxı" doğma meydanda "Zirə"ni qəbul edəcək. Qarşılaşma saat 14:00-da start götürəcək. Meydan sahibləri 17 xalla 7-ci, qonaqlar 27 xalla üçüncü pillədə qərarlaşıb.

    Günün ikinci görüşündə "Sabah" "Turan Tovuz"u qəbul edəcək. Bu oyun saat 16:30-a təyin edilib. Ehtiyatda daha bir oyunu olan Tovuz klubu 24 xalla 5-ci, Bakı təmsilçisi 28 xalla ikinci sıradadır.

    Misli Premyer Liqası

    II dövrə, XV tur

    13 dekabr

    14:00. "Şamaxı" – "Zirə"

    Hakimlər: İnqilab Məmmədov, Rəhman İmami, Şirmamed Mamedov, Kamran Əliyev.

    VAR: Elçin Məsiyev.

    AVAR: Rahil Ramazanov.

    Hakim-inspektor: İmanxan Sultani.

    AFFA nümayəndəsi: Erkin Hüseynov.

    Şamaxı şəhər stadionu

    16:30. "Turan Tovuz" – "Sabah"

    Hakimlər: Əliyar Ağayev, Zeynal Zeynalov, Akif Əmirəli, Emin Əliyev.

    VAR: Nicat İsmayıllı.

    AVAR: Kamran Bayramov.

    Hakim-inspektor: Rəhim Həsənov.

    AFFA nümayəndəsi: Seymur Səlimli.

    Tovuz şəhər stadionu

    Qeyd edək ki, XV tura dekabrın 15-də yekun vurulacaq.

    Премьер-лига: "Шамахы" сыграет с "Зиря", "Сабах" встретится с "Туран Товуз"

