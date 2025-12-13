Premyer Liqa: "Şamaxı" "Zirə" ilə, "Sabah" "Turan Tovuz"la üz-üzə gələcək
- 13 dekabr, 2025
- 09:00
Misli Premyer Liqasında XV tura bu gün start veriləcək.
"Report"un məlumatına görə, ilk oyun günündə iki matç keçiriləcək.
"Şamaxı" doğma meydanda "Zirə"ni qəbul edəcək. Qarşılaşma saat 14:00-da start götürəcək. Meydan sahibləri 17 xalla 7-ci, qonaqlar 27 xalla üçüncü pillədə qərarlaşıb.
Günün ikinci görüşündə "Sabah" "Turan Tovuz"u qəbul edəcək. Bu oyun saat 16:30-a təyin edilib. Ehtiyatda daha bir oyunu olan Tovuz klubu 24 xalla 5-ci, Bakı təmsilçisi 28 xalla ikinci sıradadır.
Misli Premyer Liqası
II dövrə, XV tur
13 dekabr
14:00. "Şamaxı" – "Zirə"
Hakimlər: İnqilab Məmmədov, Rəhman İmami, Şirmamed Mamedov, Kamran Əliyev.
VAR: Elçin Məsiyev.
AVAR: Rahil Ramazanov.
Hakim-inspektor: İmanxan Sultani.
AFFA nümayəndəsi: Erkin Hüseynov.
Şamaxı şəhər stadionu
16:30. "Turan Tovuz" – "Sabah"
Hakimlər: Əliyar Ağayev, Zeynal Zeynalov, Akif Əmirəli, Emin Əliyev.
VAR: Nicat İsmayıllı.
AVAR: Kamran Bayramov.
Hakim-inspektor: Rəhim Həsənov.
AFFA nümayəndəsi: Seymur Səlimli.
Tovuz şəhər stadionu
Qeyd edək ki, XV tura dekabrın 15-də yekun vurulacaq.