    Премьер-лига: "Шамахы" сыграет с "Зиря", "Сабах" встретится с "Туран Товуз"

    Футбол
    • 13 декабря, 2025
    • 09:11
    Премьер-лига: Шамахы сыграет с Зиря, Сабах встретится с Туран Товуз

    Сегодня стартует XV тур Премьер-лиги Азербайджана.

    Как сообщает Report, в первый игровой день состоятся два матча.

    В 14:00 "Шамахы" на своем поле примет "Зиря". Хозяева, имея в активе 17 очков, занимают 7-е место в турнирной таблице, гости с 27 очками идут третьими.

    Во втором матче дня "Сабах" встретится с "Туран Товуз". Игра начнется в 16:30. Клуб из Товуза, имеющий в активе 24 очка, располагается на 5-й позиции, бакинская команда с 28 очками занимает второе место.

    Отметим, что XV тур завершится 15 декабря.

    Premyer Liqa: "Şamaxı" "Zirə" ilə, "Sabah" "Turan Tovuz"la üz-üzə gələcək
