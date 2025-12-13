Премьер-лига: "Шамахы" сыграет с "Зиря", "Сабах" встретится с "Туран Товуз"
Футбол
- 13 декабря, 2025
- 09:11
Сегодня стартует XV тур Премьер-лиги Азербайджана.
Как сообщает Report, в первый игровой день состоятся два матча.
В 14:00 "Шамахы" на своем поле примет "Зиря". Хозяева, имея в активе 17 очков, занимают 7-е место в турнирной таблице, гости с 27 очками идут третьими.
Во втором матче дня "Сабах" встретится с "Туран Товуз". Игра начнется в 16:30. Клуб из Товуза, имеющий в активе 24 очка, располагается на 5-й позиции, бакинская команда с 28 очками занимает второе место.
Отметим, что XV тур завершится 15 декабря.
