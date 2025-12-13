Sarıbaşa qar yağıb
Ekologiya
- 13 dekabr, 2025
- 10:13
Ölkə ərazisinin bəzi yerlərində gecə və səhər saatlarında arabir yağış, Sarıbaşda (Qax) isə qar yağıb.
Bu barədə "Report"a Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən məlumat verilib.
Bildirilib ki, düşən yağıntının miqdarı Qubada 4, Şabran, Ordubad, Culfa, Xaçmaz, Qusar, Naxçıvan, Sədərək, Şahbuz, Qobustan, Lənkəran, Gədəbəy, Balakən, Xaltan, İmişli, Yardımlıda 3, Bakıda və Abşeron yarımadasında 1 mm-dir.
Bəzi yerlərdə şimal-qərb küləyi əsib. Küləyin maksimal sürəti Naftalanda 18, Qobustanda 16 m/s-dək güclənib.
Sumqayıt, Şərur, Ordubad, Sədərək, Göygöl, Şəmkir, Balakən, Sarıbaş (Qax), Şəki, Şamaxı, Qobustan, Xızı, Quba, Qusar, Göyçay, Sabirabad, Kürdəmir, Biləsuvar, Lerikdə duman müşahidə olunub. Görünüş məsafəsi 200 metrədək məhdudlaşıb.
Son xəbərlər
10:42
Ötən gün işğaldan azad olunan bölgələrdə silah-sursat aşkarlanıbHadisə
10:39
Azərbaycan nefti cüzi bahalaşıbEnergetika
10:38
"Laçın" tankeri ilə 225 mindən çox ton neft və neft məhsulları daşınıbİnfrastruktur
10:33
Foto
SOCAR Qırğızıstanda əməkdaşlıq imkanlarını müzakirə edibEnergetika
10:28
Ötən gün cinayət törətməkdə şübhəli bilinən 39 nəfər saxlanılıbHadisə
10:25
Azərbaycan "Meta" ilə rəqəmsal idarəetmə və innovativ həllərin tətbiqi üzrə əməkdaşlığı müzakirə edibİKT
10:13
Sarıbaşa qar yağıbEkologiya
10:12
ABŞ-də Azərbaycanın neft və qaz resurslarının beynəlxalq bazarlara çıxarılmasındakı rolu qiymətləndirilibEnergetika
10:08