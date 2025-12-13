Yaponiyanın məşhur şirkəti ABŞ-dən avtomobilərin idxalını artıra bilər
- 13 dekabr, 2025
- 08:51
Yaponiyanın "Honda Motor" avtomobil korporasiyası ABŞ Prezidenti Donald Trampın narazılığını ifadə etdiyi ticarət kəsirini azaltmaq üçün öz avtomobillərinin Birləşmiş Ştatlardan idxalını genişləndirə bilər.
"Report"un xəbərinə görə, bu barədə NHK telekanalı məlumat yayıb.
Qeyd edilir ki, şirkət hazırda o cümlədən ABŞ-dən hansı modellərin idxal ediləcəyini müəyyənləşdirmək üçün bazar araşdırması aparır. "Toyota Motor" əvvəllər də oxşar planlar barədə məlumat verib. "Nissan Motor" bazar təhlili apardıqdan sonra ABŞ-dən avtomobillərinin idxalı ilə bağlı qərar verəcəyini bildirib.
Ticarət kəsirinin azaldılması Trampın tətbiq etdiyi artan idxal tariflərinin azaldılması üçün Tokio və Vaşinqton arasında aparılan danışıqlarda əsas mövzu olub. Digər məsələlərlə yanaşı, Yaponiya hökumətinin ABŞ tərəfindən ifadə edilən əlavə sınaqlardan keçmədən Amerika avtomobillərini ölkədə satmağı nəzərdən keçirdiyi bildirilir.