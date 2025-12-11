İlham Əliyev WUF13 Büdcə zərfi Könüllülük həftəsi
    İlham Əliyev WUF13 Büdcə zərfi Könüllülük həftəsi

    Gömrük Komitəsinin məntəqə sədri həbs edilib - RƏSMİ

    Hadisə
    • 11 dekabr, 2025
    • 13:09
    Gömrük Komitəsinin məntəqə sədri həbs edilib - RƏSMİ

    Dövlət Gömrük Komitəsinin Dəniz Nəqliyyatı və Enerji Resursları Baş Gömrük İdarəsinin Liman Məntəqəsinin rəisi Fərid Usubov həbs edilib.

    "Report" xəbər verir ki, Fərid Usubov Baş Prokurorluq Yanında Korrupsiyaya Qarşı Mübarizə Baş İdarəsi tərəfindən başlanılmış cinayət işi çərcivəsində saxlanılıb.

    Faktı Baş Prokurorluğun mətbuat xidmətindən "Report"a təsdiqləyiblər və bildirilib ki, cinayət işi ilə bağlı əlavə məlumat veriləcək.

    Qeyd edək ki, Fərid Usubov Xüsusi Dövlət Mühafizə Xidməti rəisinin sabiq müavini general-leytenant Cəbrayıl Usubovun oğludur.

    Xatırladaq ki, Fərid Usubovun saxlanılması barədə ilkin olaraq gününsesi.info məlumat yayıb.

    DGK məntəqə sədri general

    Son xəbərlər

    13:11
    Foto

    Növbəti köç karvanları Ballıca və Badara kəndlərinə çatıb

    Daxili siyasət
    13:09

    Gömrük Komitəsinin məntəqə sədri həbs edilib - RƏSMİ

    Hadisə
    13:08

    Rusiyada universitetdə partlayış baş verib, ölən və yaralananlar var

    Region
    13:05

    Qazaxıstan Prezidenti: İrana azı 200 milyon dollar dəyərində mal tədarük etməyə hazırıq

    Region
    13:04

    Naxçıvanda pərakəndə ticarət dövriyyəsi 4 %-ə yaxın artıb

    Biznes
    13:03

    Xəzər dənizində itkin düşən balıqçıların axtarışına helikopter cəlb olunub

    Hadisə
    13:02

    Vəkil: AMEA-nın sabiq prezidenti ilə "Şərurlu İsfəndiyar" arasında əlaqə mövcuddur - MƏHKƏMƏ

    Hadisə
    12:57
    Foto

    Azərbaycanın turizm potensialı İsraildə "New Map" sammitində təqdim edilib

    Turizm
    12:56

    "ABB mobile" tətbiqində ABŞ istiqrazlarına investisiya imkanı!

    Maliyyə
    Bütün Xəbər Lenti