Gömrük Komitəsinin məntəqə sədri həbs edilib - RƏSMİ
Hadisə
- 11 dekabr, 2025
- 13:09
Dövlət Gömrük Komitəsinin Dəniz Nəqliyyatı və Enerji Resursları Baş Gömrük İdarəsinin Liman Məntəqəsinin rəisi Fərid Usubov həbs edilib.
"Report" xəbər verir ki, Fərid Usubov Baş Prokurorluq Yanında Korrupsiyaya Qarşı Mübarizə Baş İdarəsi tərəfindən başlanılmış cinayət işi çərcivəsində saxlanılıb.
Faktı Baş Prokurorluğun mətbuat xidmətindən "Report"a təsdiqləyiblər və bildirilib ki, cinayət işi ilə bağlı əlavə məlumat veriləcək.
Qeyd edək ki, Fərid Usubov Xüsusi Dövlət Mühafizə Xidməti rəisinin sabiq müavini general-leytenant Cəbrayıl Usubovun oğludur.
Xatırladaq ki, Fərid Usubovun saxlanılması barədə ilkin olaraq gününsesi.info məlumat yayıb.
Son xəbərlər
13:11
Foto
Növbəti köç karvanları Ballıca və Badara kəndlərinə çatıbDaxili siyasət
13:09
Gömrük Komitəsinin məntəqə sədri həbs edilib - RƏSMİHadisə
13:08
Rusiyada universitetdə partlayış baş verib, ölən və yaralananlar varRegion
13:05
Qazaxıstan Prezidenti: İrana azı 200 milyon dollar dəyərində mal tədarük etməyə hazırıqRegion
13:04
Naxçıvanda pərakəndə ticarət dövriyyəsi 4 %-ə yaxın artıbBiznes
13:03
Xəzər dənizində itkin düşən balıqçıların axtarışına helikopter cəlb olunubHadisə
13:02
Vəkil: AMEA-nın sabiq prezidenti ilə "Şərurlu İsfəndiyar" arasında əlaqə mövcuddur - MƏHKƏMƏHadisə
12:57
Foto
Azərbaycanın turizm potensialı İsraildə "New Map" sammitində təqdim edilibTurizm
12:56