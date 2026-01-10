KİV: İranın təhlükəsizlik qüvvələri qiyamçıların qarşısını alıb

İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Venesuelada əməliyyat İranda etirazlar
    Region
    • 11 yanvar, 2026
    • 00:19
    Xarici agentlər və Qərb mediasının çağırışlarına baxmayaraq, yanvarın 10-da İranda etirazlar səngiyib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə İran mediası məlumat yayıb.

    "Gecə sakit keçir, iğtişaş xəbərləri daxil olmur", - qeyd olunub.

    Bildirilib ki, Məşhəd, Gürgan, Ərdəbil və digər ərazilərdə silahlı qiyamçılar və təxribatçılar saat 16:00-dan etibarən xaos yaratmağa çalışsalar da, ictimai biganəliklə qarşılaşıblar.

    "İranın təhlükədizlik qüvvələri qiyamçıların qarşısını alıb" , - məlumatda vurğulanıb.

