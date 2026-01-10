KİV: İranın təhlükəsizlik qüvvələri qiyamçıların qarşısını alıb
Region
- 11 yanvar, 2026
- 00:19
Xarici agentlər və Qərb mediasının çağırışlarına baxmayaraq, yanvarın 10-da İranda etirazlar səngiyib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə İran mediası məlumat yayıb.
"Gecə sakit keçir, iğtişaş xəbərləri daxil olmur", - qeyd olunub.
Bildirilib ki, Məşhəd, Gürgan, Ərdəbil və digər ərazilərdə silahlı qiyamçılar və təxribatçılar saat 16:00-dan etibarən xaos yaratmağa çalışsalar da, ictimai biganəliklə qarşılaşıblar.
"İranın təhlükədizlik qüvvələri qiyamçıların qarşısını alıb" , - məlumatda vurğulanıb.
KİV: İranın təhlükəsizlik qüvvələri qiyamçıların qarşısını alıb
