СМИ: Власти Ирана заявили о спаде протестной активности

Несмотря на призывы иностранных агентов и западных СМИ, протесты в Иране утихли 10 января, при этом власти страны считают, что протестная активность идет на спад.

Как передает Report, об этом сообщили иранские СМИ со ссылкой на официальные источники.

"Ночь спокойная, сообщений о беспорядках нет", - отмечалось в сообщении.

По данным иранских СМИ, вооруженные повстанцы и диверсанты в Мешхеде, Горгане, Ардебиле и ряде других районов с 16:00 предпринимали попытки дестабилизировать обстановку, однако столкнулись с безразличием общественности.

"Иранские силы безопасности предотвратили действия повстанцев", - отмечается в сообщении.