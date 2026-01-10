Ильхам Алиев WUF13 Операция США в Венесуэле мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Протесты в Иране
    Ильхам Алиев WUF13 Операция США в Венесуэле мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Протесты в Иране

    СМИ: Власти Ирана заявили о спаде протестной активности

    В регионе
    • 11 января, 2026
    • 01:04
    СМИ: Власти Ирана заявили о спаде протестной активности

    Несмотря на призывы иностранных агентов и западных СМИ, протесты в Иране утихли 10 января, при этом власти страны считают, что протестная активность идет на спад.

    Как передает Report, об этом сообщили иранские СМИ со ссылкой на официальные источники.

    "Ночь спокойная, сообщений о беспорядках нет", - отмечалось в сообщении.

    По данным иранских СМИ, вооруженные повстанцы и диверсанты в Мешхеде, Горгане, Ардебиле и ряде других районов с 16:00 предпринимали попытки дестабилизировать обстановку, однако столкнулись с безразличием общественности.

    "Иранские силы безопасности предотвратили действия повстанцев", - отмечается в сообщении.

    Протесты в Иране беспорядки силы безопасности
    KİV: İranın təhlükəsizlik qüvvələri qiyamçıların qarşısını alıb

    Последние новости

    01:16

    Fox: США наносят удары по ИГ в Сирии

    Другие страны
    01:04

    СМИ: Власти Ирана заявили о спаде протестной активности

    В регионе
    00:46

    Президент WKF: Мы готовы проводить международные чемпионаты по карате в Азербайджане

    Индивидуальные
    00:44

    Власти Ирана призывали людей выйти на улицы в знак протеста против беспорядков

    В регионе
    00:19

    В Бельгии призвали граждан готовиться к "войне будущего"

    Другие страны
    23:46

    Трамп: Снова делаю Венесуэлу богатой и безопасной

    Другие страны
    23:38
    Фото

    Мадина Садыгова завоевала серебро на международном турнире по карате в Тбилиси

    Индивидуальные
    23:25

    СМИ: США провели предварительные обсуждения возможного удара по Ирану

    Другие страны
    23:14

    Пезешкиан обвинил США во вмешательстве во внутренние дела Ирана

    В регионе
    Лента новостей