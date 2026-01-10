İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Venesuelada əməliyyat İranda etirazlar
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Venesuelada əməliyyat İranda etirazlar

    KİV: ABŞ İrana mümkün zərbə ilə bağlı ilkin müzakirələr aparıb

    Digər ölkələr
    • 11 yanvar, 2026
    • 00:50
    KİV: ABŞ İrana mümkün zərbə ilə bağlı ilkin müzakirələr aparıb

    ABŞ Prezidenti Administrasiyasının rəsmiləri zərurət yaranacağı təqdirdə İrana zərbə endirilməsi imkanını ilkin müzakirəyə çıxarıblar.

    "Report"un məlumatına görə, bunu "The Wall Street Journal" qəzeti mənbələrə istinadla yazıb.

    Məlumata əsasən, danışıqlar ilkin mərhələdədir və hər hansı planlaşdırmanın standart hissəsini təşkil edir.

    Mənbələr qeyd ediblər ki, İrana yaxın zamanda hücum təhlükəsi yoxdur, ABŞ-nin İslam Respublikasına qarşı hərəkət kursu hələ razılaşdırılmayıb, zərbəyə hazırlıq üçün hərbi texnika və hərbçilər bölgəyə göndərilməyib.

    Bundan əvvəl Donald Tramp bəyan edib ki, əgər İran rəhbərliyi etirazçıların həlak olmasına yol verərsə, ABŞ İslam Respublikasının rəhbərliyinə qarşı güclü zərbə endirə bilər.

    Donald Tramp ABŞ İran zərbə
    СМИ: США провели предварительные обсуждения возможного удара по Ирану

    Son xəbərlər

    01:14

    Ted Kruz: ABŞ etirazları İran vətəndaşlarının təbii hüququ hesab edir

    Digər ölkələr
    00:50

    KİV: ABŞ İrana mümkün zərbə ilə bağlı ilkin müzakirələr aparıb

    Digər ölkələr
    00:41

    WKF prezidenti: Karate üzrə beynəlxalq turnirləri Azərbaycanda keçirməyə hazırıq

    Fərdi
    00:19

    KİV: İranın təhlükəsizlik qüvvələri qiyamçıların qarşısını alıb

    Region
    00:08

    ABŞ-nin xüsusi nümayəndəsi Suriya rəsmiləri ilə Hələbdəki vəziyyəti müzakirə edib

    Digər ölkələr
    23:54

    Tramp: Venesuelanı yenidən varlı və təhlükəsiz edirəm

    Digər ölkələr
    23:51

    İran parlamentinin Milli Təhlükəsizlik Komissiyası: Bəzi etirazçıları ABŞ və İsrail silahlandırıb

    Region
    23:42
    Video

    Qərbi Azərbaycan Xronikası: İrəvan xalçaları nə ilə fərqlənir və niyə bu qədər dəyərlidir?

    Daxili siyasət
    23:32

    KİV: Silahlı qruplaşmalar İranda dinc sakinləri və polisləri atəşə tuturlar

    Region
    Bütün Xəbər Lenti