KİV: ABŞ İrana mümkün zərbə ilə bağlı ilkin müzakirələr aparıb
Digər ölkələr
- 11 yanvar, 2026
- 00:50
ABŞ Prezidenti Administrasiyasının rəsmiləri zərurət yaranacağı təqdirdə İrana zərbə endirilməsi imkanını ilkin müzakirəyə çıxarıblar.
"Report"un məlumatına görə, bunu "The Wall Street Journal" qəzeti mənbələrə istinadla yazıb.
Məlumata əsasən, danışıqlar ilkin mərhələdədir və hər hansı planlaşdırmanın standart hissəsini təşkil edir.
Mənbələr qeyd ediblər ki, İrana yaxın zamanda hücum təhlükəsi yoxdur, ABŞ-nin İslam Respublikasına qarşı hərəkət kursu hələ razılaşdırılmayıb, zərbəyə hazırlıq üçün hərbi texnika və hərbçilər bölgəyə göndərilməyib.
Bundan əvvəl Donald Tramp bəyan edib ki, əgər İran rəhbərliyi etirazçıların həlak olmasına yol verərsə, ABŞ İslam Respublikasının rəhbərliyinə qarşı güclü zərbə endirə bilər.
Son xəbərlər
01:14
Ted Kruz: ABŞ etirazları İran vətəndaşlarının təbii hüququ hesab edirDigər ölkələr
00:50
KİV: ABŞ İrana mümkün zərbə ilə bağlı ilkin müzakirələr aparıbDigər ölkələr
00:41
WKF prezidenti: Karate üzrə beynəlxalq turnirləri Azərbaycanda keçirməyə hazırıqFərdi
00:19
KİV: İranın təhlükəsizlik qüvvələri qiyamçıların qarşısını alıbRegion
00:08
ABŞ-nin xüsusi nümayəndəsi Suriya rəsmiləri ilə Hələbdəki vəziyyəti müzakirə edibDigər ölkələr
23:54
Tramp: Venesuelanı yenidən varlı və təhlükəsiz edirəmDigər ölkələr
23:51
İran parlamentinin Milli Təhlükəsizlik Komissiyası: Bəzi etirazçıları ABŞ və İsrail silahlandırıbRegion
23:42
Video
Qərbi Azərbaycan Xronikası: İrəvan xalçaları nə ilə fərqlənir və niyə bu qədər dəyərlidir?Daxili siyasət
23:32